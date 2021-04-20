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вторник, 20 апреля 2021 16:31

"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист

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&quot;Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая&quot; — экономист
Для реализации государственной политики Приватбанк не привлекали. Фото: Елена Луценко

Во время национализации Приватбанка шла речь о том, что сначала должно улучшиться финансовое состояние финучреждения. После этого банк можно будет продать, рассказал Gazeta.ua экономист Ярослав Жалило.

"Это идея, с которой он собственно и национализировался. Удачный ли сейчас момент для продажи? Мне кажется, что в глобальном масштабе — неудачный, потому что ситуация неопределенная. Коронакризис деформирует ожидания и не позволяет определить адекватную стоимость активов. Это касается и банков в том числе. Но с другой стороны, все зависит от того, какую ставить цель. Если речь идет о привлечении эффективного менеджера, а не получение максимальной прибыли и будет гарантировано, что придет ведущая банковская глобальная сеть, эффективный собственник, то можно закрыть глаза на стоимость. Поэтому ждать, пока положение улучшится, придется долго ", — убежден экономист.

Экономист отмечает, пока Приватбанк находился в государственной собственности, улучшение эффективности его работы не произошло.

"Просто было оздоровление финансов. И второе — этим банком не пользовались как государственным активом, для реализации государственной политики он не привлекался. Поэтому Приватбанк лучше продать. Все же доля государства на банковском рынке слишком высока — более 50 процентов. Это много. Такая высокая доля может быть обоснована реальной необходимостью, чтобы как-то использовать эту специфику. Если нет — лучше часть госбанков продать. Насчёт Приватбанка, надо учесть — это банк системный, он принципиально важен для национальной безопасности. Поэтому нужно очень тщательно подходить к оценке покупателя.

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В Нацбанке заявляют, что по Приватбанку проходит около 100 судебных процессов. Планируется завершить их до конца года.

"Пока имущество является предметом различных юридических разбирательств, никто не захочет его покупать. Продажа будет происходить после решения всех правовых вопросов. В Нацбанке грамотные юристы, они должны это понимать ", — добавил Жалило.

Нельзя точно сказать, сколько времени займет продажа Приватбанка, отмечает экономист.

"Все зависит от условий, ситуации на рынке. Когда речь идет о таком системном банке, то стоит говорить, что он выставляется на продажу тогда, когда есть понимание кто потенциально его может приобрести ", — отмечает он.

Банковские учреждения интересны финансовому капиталу. Прежде всего, международному.

"То есть тем, кто хочет иметь доступ к украинскому финансовому рынку и иметь гарантированную позицию на нём. Это нормально, так должно быть. Для нас это хорошо, если собственниками будет международно признанная структура. Это повысит доверие к банку", — подытожил Ярослав Жалило.

Государственный Приватбанк планируют выставить на продажу. Финучреждение заинтересованы приобрести международные инвесторы из США и Европы, уверены в Нацбанке.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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