Присвоили более $250 млн: СБУ разоблачила финансовую пирамиду

В спецслужбе установили, что вкладчиками пирамиды стали более 600 тыс. граждан. Ее название не уточняют, но на фото попал один из магазинов ювелирных изделий "B2B Jewelry".
Ориентировочно злоумышленники присвоили больше, чем $250 млн, сообщают в прес-службе СБУ.
К организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
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За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.
Правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд арестовал имущество злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица.
По результатам следственных действий примут решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений.
350 вкладчиков инвестиционной компании "Хеликс групп" обратились в полицию на Тернопольщине. Фирма задолжала им 27 млн 632 тыс. грн. Она действовала по принципу финансовой пирамиды.
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