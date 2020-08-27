Присвоили более $250 млн: СБУ разоблачила финансовую пирамиду

К организации финансовой сделки причастны более 20 человек. Фото: pixabay.com

В спецслужбе установили, что вкладчиками пирамиды стали более 600 тыс. граждан. Ее название не уточняют, но на фото попал один из магазинов ювелирных изделий "B2B Jewelry".

Ориентировочно злоумышленники присвоили больше, чем $250 млн, сообщают в прес-службе СБУ.

К организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

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За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

Правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд арестовал имущество злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий примут решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений.

350 вкладчиков инвестиционной компании "Хеликс групп" обратились в полицию на Тернопольщине. Фирма задолжала им 27 млн ​​632 тыс. грн. Она действовала по принципу финансовой пирамиды.