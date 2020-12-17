Пришло время уволиться: 5 признаков, которые помогут принять решение

Чтобы работа приносила удовольствие, она должна вести человека к его личной цели. Фото: unsplash

Токсичный руководитель, отсутствие развития и интереса к работе указывают на то, что пора менять рабочее место.

Больше о возможных причинах для увольнения рассказывают эксперты Work.ua.

Задуматься о смене рабочего места стоит, если:

Каждый рабочий день встречаете с ужасом

В то же время, специалисты предостерегают от принятия решения сгоряча.

"Возможно, стоит взять отпуск? Попробуйте сделать это и оценить, отдыхаете вы или вас мучает еще большее чувство отчаяния от того, что придется вернуться к работе. Подумайте, что именно является причиной вашего страха перед работой. Может, часть вашей работы можно изменить, а то и вовсе отменить. Составьте список плюсов и минусов вашего настоящего места работы и посмотрите, что перевесит", - советуют специалисты по трудоустройству.

Вы не достигаете личных целей

По словам экспертов, чтобы работа приносила удовольствие, она должна вести человека к его личной цели - достижения в рамках коллектива, содействие общему делу, накоплении денег для финансовой стабильности или независимости. Если этого не происходит, советуют задуматься о другом рабочем месте.

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У вас токсичный руководитель

"Чувствуете, что поговорили с начальником и с отделом кадров, продолжили выполнять свою работу, а проблема не исчезла? Возможно, пришло время поискать место, где вас будут ценить", - советуют авторы публикации.

Вы не развиваете главные профессиональные навыки

По словам специалистов, если на текущей работе вы больше не видите возможностей для развития и совершенствования этих навыков, то перестаете вкладывать энтузиазм в то, что делаете.

Работа вам не интересна

"Нынешняя работа не входит в круг ваших увлечений. Ежедневно вы отрабатываете рабочую каторгу, а потом беретесь за то, к чему действительно лежит душа. Задумайтесь, возможно, вам стоит перейти на работу в ту сферу, к которой относится ваше хобби?", - говорят эксперты.

По состоянию на 1 декабря 2020 года количество вакансий, которые работодатели подали в Госслужбу занятости, составила 58 тыс. предложений. В пятерку самых популярных запросов входят такие специалисты: швея, слесарь-электромонтер, электрогазосварщик, рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию, монтер пути.