Придется заплатить: Польша требует от России "чистой" нефти

Польша требует от России откачать из трубопровода некачественную нефть. Фото: Eurabota.ua

Польша требует от России очистить систему нефтепровода "Дружба" от "грязной" нефти и и компенсировать потери.

Кроме того, Россию призвали возобновить поставки качественной нефти в польские нефтеперерабатывающие заводы, передает Укрінформ.

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В то же время транзит нефти в Евросоюз уже возобновила АО "Укртранснафта". Готовность принимать топливо уже подтвердила Венгрия.

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти. 25 апреля Укртранснафта приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды". 27 апреля в России возбудили уголовное дело об умышленном загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба". По состоянию на 2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось около 5 млн т некачественной нефти.