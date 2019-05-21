Придется заплатить: Польша требует от России "чистой" нефти

Польша требует от России очистить систему нефтепровода "Дружба" от "грязной" нефти и и компенсировать потери.
Кроме того, Россию призвали возобновить поставки качественной нефти в польские нефтеперерабатывающие заводы, передает Укрінформ.
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В то же время транзит нефти в Евросоюз уже возобновила АО "Укртранснафта". Готовность принимать топливо уже подтвердила Венгрия.
23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти. 25 апреля Укртранснафта приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды". 27 апреля в России возбудили уголовное дело об умышленном загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба". По состоянию на 2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось около 5 млн т некачественной нефти.
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