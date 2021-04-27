Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога

Закон не предусматривает обязательного декларирования наличных денег. Фото: СБУ

Украинцев не обяжут платить 5% с суммы накоплений, которые они положат на банковский счет. И избавиться от наличности людей никто не будет заставлять.

Есть законопроект, в котором налог такого размера предлагают оплатить лицам, имеющим большие суммы наличности, из которых ранее не платили налоги. Так смогут выйти из тени и в дальнейшем работать в "белую", - рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

По мнению эксперта, закон о так называемом "нулевом декларировании" является логичным после почти 30 лет процветания в Украине коррупции и теневой экономики, которая составляет сегодня до 50% всей экономики страны.

Нужен механизм, чтобы легализовать те огромные доходы и активы, которые заработали граждане - начиная от бизнесменов и заканчивая чиновниками. Сами ставки для легализации этих доходов и активов выглядят также приемлемыми: 5% налогов от активов и банковских счетов в Украине и 9% налога на декларирование активов и счетов за рубежом. Это даже меньше, чем классическая украинская десятина, которая ведется у нас с княжеских времен. Декларирование добровольное, поэтому можно вообще этого не делать Другой вопрос, что делать законопослушным украинцам, которые не получали нелегальные доходы, не имеют нелегальных активов, чьи обычные квартиры или дома построены на легальные зарплаты или кредиты. Или что делать жителям сельской местности? А это 33% населения Украины, которые имеют свои домики, земельные участки, паи.

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Здесь надо дождаться окончательного варианта закона - или это "нулевое декларирование" касается всех, или только тех, кто в разные периоды занимали, например, государственные должности. Но декларирования добровольное, поэтому можно вообще этого не делать.

Но потом? В законе предусмотрена ответственность за незадекларированные доходы?

Да. Но есть один нюанс Те, кто понимают, что они получили счета или активы незаконным путем, при желании воспользуются этим "нулевым декларированием". А те, кто никаких экономических преступлений не совершал - предъявит ли им потом государство вопрос, откуда у них эти квартиры или дома, мебель, авто, или счет в банке? Этот момент презумпции невиновности пока непонятен.

У вас пока вопросов к этому законопроекту больше, чем ответов.

У нас такая традиция, от законопроекту в окончательный вариант закона могут быть очень большие сюрпризы: совершенно иное, чем было в проектах. Между первым и вторым чтением традиционно происходят большие изменения. Технология та же: запускаются в общество какой-то вариант и идет ожидания фидбэк - как реагировать общество. В зависимости от этой реакции, выстраивается окончательный вариант. Так и по рынку земли, и по всем ключевым законопроектах.

Что закон в таком виде означает для простых людей? Придется, к примеру, продавать паи, чтобы заплатить налог за дом?

Нет. Если человек уверен, что она имеет законные права на свое состояние, то ее в принципе не должно ничего пугать. Потому что есть год до 1 июля в 2022-м. Ко всему, что задекларировала человек в этот период, власть не может иметь претензий. Надо четко выписать принцип презумпции невиновности А есть такие, чье состояние не соответствуют официальной зарплате на государственной должности - например, судьи, прокуроры, работники госпредприятий. Они понимают, что пользовались различными ходами и коррупционными схемами, и лучше все задекларировать, чтобы потом не иметь проблем. Для таких "сознательных" коррупционеров это хороший вариант. Потому что в последние годы имеем примеры, как работают антикоррупционные органы. Предъявляют подозрение, арестовывают, даже на заседании Кабмина. А чтобы не попали под каток этого закона простые люди, которые где-то там немного подзаработали, надо четко выписать принцип презумпции невиновности. Единственное, что не обязательно для декларирования - это наличные Особая ситуация с нашими заробитчанами. Подавляющее большинство из них работали нелегально - во всяком случае, в начале. А потом из этих заработанных денег здесь купили жилье или открыли бизнес. Как им доказать происхождение денег?

Есть ли подобные нормы за границей? Где именно и как это там работает?

Во многих странах применялись подобные механизмы. Например, опыт Румынии показал, что применение подобного закона не принесло больших поступлений в бюджет. Но дало основание для масштабных антикоррупционных действий. После декларирования теперь у правоохранителей есть основания спросить: а откуда у тебя еще это, если ты задекларировал вот столько? Поэтому сейчас антикоррупционное движение в Румынии очень мощный.

То есть, предложенные законопроекты, по сути, являются шагом в антикоррупционной деятельности, которую от Украины ожидает Запад?

Да. Потому что, коррупционеры оформляли свое имущество на родителей, детей, дальних родственников, племянников - власть не имеет сейчас оснований это арестовывать. А если введут этот закон, то обо всем, что не задекларировано, будут спрашивать. С одной стороны, для коррупционеров это лазейка для легализации - откупиться от государства, чтобы не было претензий дальше. А для государства после 1 июля 2022-го это будет основанием для открытия дела о коррупционных деяниях.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев предлагает украинском отнести накопление в банк и заплатить новый налог. Эту новость горячо обсуждают в соцсетях.

Можно понять логику чиновника, который представляет государство. Это один из механизмов легализации доходов - наличности, вместо банковской системы лежит под матрасами и не работает. Использование кассовых аппаратов отложили, теперь требуют избавиться наличности - это две несовместимые вещи С другой стороны, в условиях, когда почти 30 лет половина экономики в тени, массовая коррупция во всех сферах, миллионы украинский вынуждены зарабатывать за границей, заставлять, особенно работников, нести в банк сбережения, - считаю, что это неправильно. Особенно, после истории массового банкопада в последние годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объем теневой экономики Украины - это половина ее ВВП - Гетманцев Во многих странах также не слишком любят расчеты граждан за наличные. Те же США. Возможно, украинские законодатели берут с них пример?

Надо не только брать образцы подобных законов в других странах, надо учитывать и украинские обстоятельства. И в этом вопросе, думаю, они преувеличили. Весь мир постепенно уменьшает оборот наличности. Но это делается не принудительно, а добровольно. И при обязательном использовании кассовых аппаратов. У нас же использования кассовых аппаратов отложили. Теперь требуют избавиться наличности - это две несовместимые вещи. За три тысячи долларов уже никто не будет бегать Насколько я видел этот законопроект, единственное, что не обязательно для декларирования - это наличные деньги.

Но пройдет год, и всех под одну гребенку грести? И тех, у кого пару тысяч долларов собирали три поколения семьи, и тех, у кого миллионные состояния.

Думаю, за три тысячи долларов уже никто не будет бегать. Ведь придется нанимать большой аппарат налоговой, чтобы проверить всех граждан.

30 марта на внеочередном пленарном заседании Верховная Рада приняла в первом чтении три законопроекты о введении добровольного декларирования гражданами принадлежащих им активов и уплату единовременного сбора в бюджет. Речь идет о так называемой амнистии капитала. Норму о 5% налога из средств, которые ранее не декларировались - разработал председатель парламентского комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев. Информацию о том, что 5% будут взимать со всех накоплений людей, которые поступят в банки - он опровергает. Это абсолютно добровольное дело и шанс для бизнеса выйти из тени и "обелить" средства из которых в предыдущие годы не уплачивались налоги, заявил Гетманцев