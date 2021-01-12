При пользовании банкоматом мошенники могут похитить данные с карточки

Скрытые устройства считывают информацию с магнитных лент карт. Фото: pexels.com

Аферисты прикрепляют к банкоматам скрытые устройства, чтобы считывать данные с карточек украинцев.

Этот вид мошенничества называется "скимминг". Злоумышленники прикрепляют к банкоматам скрытые устройства, которые считывают информацию с магнитных лент карт и затем изготавливают дубликаты, с помощью которых снимают наличные, говорится в сообщении киберполиции.

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Чтобы минимизировать риски, советуют пользоваться банкоматами, расположенными в отделениях банков, гипермаркетах и освещенных, многолюдных местах, где сложно незаметно установить сторонние приборы.

Перед использованием банкомат надо внимательно осмотреть. Если заметно несоответствие элементов по цвету или подозрительные детали, то лучше им не пользоваться.

При вводе PIN-кода нужно прикрывать клавиатуру рукой. Это поможет предотвратить кражу карточных данных с помощью скрытых видеокамер.

Данные банковской карты, особенно CVV и PIN-код, ни в коем случае нельзя никому сообщать. Также не стоит передавать карту посторонним при расчетах в заведениях питания, магазинах и тому подобное.

Украинским пользователям Telegram стоит быть осторожными. Интернет-мошенники массово рассылают вирусные ссылки.