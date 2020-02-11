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вторник, 11 февраля 2020 14:31

Премию Нафтогаза предлагают разделить между украинцами: подробности

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Премию Нафтогаза предлагают разделить между украинцами: подробности
Каждый украинец может получить около 6 тыс. грн, если деньги от транзита, премию топ-менеджерам Нафтогаза и выигрыш в Стокгольме разделят между гражданами. Фото: bigenergy.com.ua

Доходы от транзита газа, $2,9 млрд от российского Газпрома и премию топ-менеджеров Нафтогаза за победу в Стокгольме предлагают разделить между украинцами.

"Еще в середине января предложил политическому руководству отдать мою премию непосредственно украинцам. При этом было бы справедливо, чтобы между гражданами разделили все средства, полученные в результате победы в Стокгольмском арбитраже. Речь идет о $2,9 миллиарда, полученные по решению арбитража. Также гарантированный доход от транзитного контракта с Газпромом - $7,2 миллиарда", - написал в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

По его подсчетам, каждый получил бы 6 тыс. грн. На одно домохозяйство в среднем приходится более 16 тыс. грн.

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"Важно обеспечить эффективное использование этих денег гражданами. Логично и справедливо было бы связать эти выплаты со сферой газа. Поэтому нужно ограничение - "расходы на энергоэффективность", - объяснил Витренко.

Предложил раздавать сертификаты, которые люди могут обменять на товары в специальном электронном магазине. Последний будет продавать исключительно товары для повышения уровня энергоэффективности. Например, материалы для утепления помещений, бойлеры.

30 декабря 2019-го в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт о транзите газа. Соглашение заключили на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях.

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11
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