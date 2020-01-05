Украина получила деньги от Нафтогаза в полном объеме

Газпром полностью оплатил Украине за транзит газа, несмотря на снижение объемов прокачки.
Оператор ГТС в полном объеме получил оплату за свои услуги, написал Facebook глава Оператора ГТС Сергей Макогон.
"Несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн кубометров в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн м3 в сутки", - написал Макогон.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коболев рассказал о рисках газового контракта
"Деньги уже на счетах Оператора ГТС Украины, так как услуги предоставляются по принципу предоплаты", - добавил он.
Цены за организацию транзита российского газа по территории Украины не объявляют.
×
Комментарии