Премьер-министр назвал сроки новой программы с МВФ

Гончарук рассказал о сотрудничестве с МВФ. Фото: Reuters

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что еще до конца 2019 года могут начаться переговоры о новой программе сотрудничества с МВФ.

"Мы ожидаем, что она может быть начата в конце года", — заявил Гончарук, сообщает Сегодня.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова отметила, что еще рано говорить о деталях сотрудничества.

Новая украинская власть и Международный валютный фонд ведут переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до $5 млрд по программе расширенного финансирования Фонда EFF.

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На минувшей неделе в Украину прибыла оценочная миссия МВФ, которая проводит встречи с представителями нового правительства и государственного руководства Украины.