Премьер пообещал, что вести бизнес в Украине станет легче

В рейтинге Doing Business Украина заняла 64 место. За год поднялась на 7 позиций. Фото: Depositphotos

К 2022 году Украина должна войти в десятку стран-лидеров в рейтинге легкости ведения бизнеса по версии Всемирного банка.

"В этом году Украина поднялась в рейтинге Doing Business на 64 место. Это очень низкое место как для Украины. Наше государство имеет огромный потенциал и может быть даже в первой десятке. Именно такую ​​цель мы перед собой и ставим в течение ближайших 3 лет", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в выпуске "Чашки премьера".

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По его словам, правительство уже отменило ряд бюрократических процедур для бизнеса.

В рейтинге Doing Business Украина заняла 64 место. За год поднялась на 7 позиций. Правда до сих пор отстает от соседних стран. Россия занимает 28 место, Грузия - 7 место, Эстония - 18, Словакия - 45, Беларусь - 49, Молдова - 48, Польша - 40, Румыния - 55.