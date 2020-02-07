Премьер объяснил, у кого заберут субсидию

Субсидию могут забрать, если семья получит большой доход. Например, от продажи земли. Фото: dyvys.info

Украинцы могут потерять субсидию, если продадут земельный участок.

"В разных ситуациях продажа земли может привести к возникновению у человека разного дохода. Если это будет серьезная сумма, например десятки тысяч долларов, то очевидно, что в течение определенного периода такое домохозяйство не будет нуждаться в поддержке государства", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству.

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По его словам, если человек не сможет самостоятельно рассчитаться за коммунальные услуги, субсидию забирать не будут.

Премьер подчеркнул, что в каждом отдельном случае нужно все рассчитывать.

Украинцам массово задерживают выплату льгот и субсидий. Самый большой долг во Львовской области. В целом по Украине задолженность достигла 14,6 млн грн.