Субсидии задерживают: подробности

Общая сумма задолженности по выплате субсидий и льгот достигла 14,6 млн грн. Фото: Вчасно

Украинцам массово задерживают выплату льгот и субсидий. Самый большой долг во Львовской области.

"На начало 2020-го выплаты задержали в 19 областях Украины. Наибольшая задолженность на Львовщине - 7,2 миллиона гривен, Днепропетровской области - 4,9 миллиона гривен и Киевской области - 0,6 миллиона гривен", - говорит глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщили в ведомстве.

По его словам, общая сумма задолженности достигла 14,6 млн грн.

"Есть угроза, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не может самостоятельно оплатить коммунальные услуги из-за немалых тарифов", - пояснил Пацкан.

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Добавил, что риск непогашения задолженности связан с тем, что в законе о госбюджете на 2020 год предоставление этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.

"В прошлом году на выполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий из государственного бюджета предоставили 21,6 миллиарда гривен, или 99,9% плана на год", - резюмировал Пацкан.

В государственном бюджете на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.