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пятница, 15 января 2021 12:09

Предприниматели массово платят налоги по ошибочному адресу: как избежать

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Предприниматели массово платят налоги по ошибочному адресу: как избежать
С 1 января 2021 ввели единый счет для уплаты налогов. Фото: unsplash

1 января Государственная налоговая служба обновила 1492 счета для уплаты единого налога и 24 для единого социального взноса.

Из-за таких ежегодных изменений от ГНС тысячи предпринимателей платят налоги не на тот адрес, пишет "Опендатабот".

Чтобы предотвратить такую ​​ситуацию, с 1 января 2021 ввели единый счет для уплаты налогов. Он позволяет бизнесам платить все налоги и сборы на один счет.

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Для его использования нужно пройти специальную процедуру:

- через Электронный кабинет подать "Сообщение об использовании единого счета" по форме J/F 1307001.

- получить квитанцию ​​о включении в Реестр плательщиков, использующих единый счет.

- предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей.

Средства, уплаченные на старые счета по зачислению налогов, сборов и ЕСВ, будут возвращаться плательщикам как невыясненные поступления и не будут засчитываться.

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