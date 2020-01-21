Предложили увеличить налоги на топливо из России

Дизель и сжиженный газ Украина импортирует из России, Беларуси, Литвы. Фото: Конкурент

Укргаздобыча, Укрнафта и Укртатнафта просят Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ввести пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ.

В совместном заявлении говорится, что Россия имеет конкурентные преимущества на украинском рынке топлива. Поэтому отечественные производители несут убытки, сообщила пресс-служба Укртатнафты.

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Так российским производителям из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов по схеме возврата из бюджета акцизов. Из-за этого в Украине около 47% дизтоплива и 55% сжиженного газа - из России.

"Украинские производители настаивают на введении пошлин на субсидированный импорт по ставке 8,46%. Это не вызовет дефицита топлива. Ведь Украина импортирует его также из Беларуси, Литвы, морскими путями из других стран", - добавляют в компаниях.

Акцизный налог на сжиженный газ и бензин хотят уравнять до 139,5 евро за 1000 л. Сейчас акциз на бензин составляет 213,5 евро. На сжиженный газ и дизтопливо - 52 евро. То есть почти втрое меньше, чем предлагают.