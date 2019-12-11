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среда, 11 декабря 2019 16:27

Акцизы на бензин и автогаз хотят уравнять: что будет с ценами на заправках

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Акцизы на бензин и автогаз хотят уравнять: что будет с ценами на заправках
Если акциз на бензин снизят, топливо подешевеет. Фото: Depositphotos

Акцизный налог на сжиженный газ и бензин хотят уравнять до 139,5 евро за 1000 л. Сейчас акциз на бензин составляет 213,5 евро. На сжиженный газ и дизтопливо - 52 евро. То есть почти втрое меньше, чем предлагают.

Правку к законопроекту об улучшении администрирования акцизного налога подала депутат от "Слуги народа". Предложение пока отклонили.

"Последние годы спрос на бензин стремительно снижается. Его замещает вдвое, а то и втрое дешевле сжиженный газ. Эту тенденцию хотят остановить. Если акциз на автогаз поднимут, то топливо подорожает. В то же время бензин будут продавать дешевле, потому что акциз упадет. Коррекцию акцизов на горючее пытается провести группа "Приват". Она - крупнейший производитель бензина в Украине", - пояснил Gazeta.ua Сергей Куюн, директор консалтинговой группы" А-95 ".

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По его словам, сжиженный газ все равно будет стоить дешевле бензина. От него полностью отказываться не будут.

"Однако потеряют те, кто установил газобаллонное оборудование в авто. Потратили 500 и более долларов, потому что хотели пользоваться дешевым автогазом. А он подорожает", - подытожил Куюн.

На 11 декабря бензин марки А-95 в среднем стоит 28,55 грн/л. Дизтопливо продают по 27,97 грн/л, автогаз - по 12,45 грн/л.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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