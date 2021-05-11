Предложили способ борьбы с зарплатами в конвертах

360,2 тыс. ФЛП в Украине не имеют официально трудоустроенных работников. Фото: Елена Луценко

Депутаты предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы вывести рынок труда из тени.

Количество официально трудоустроенных работников, получающих минимальную заработную плату составляет 119 065 человек. 360,2 тыс. ФЛП в Украине не имеют официально трудоустроенных работников. Это 20% от зарегистрированных, говорится в законопроекти № 546.

"Нужно ввести максимальное количество штатных работников, которые могут одновременно находиться в трудовых отношениях с ФЛП из числа плательщиков единого налога первой группы — до трех человек. Увеличить максимальное количество работников, которые могут одновременно находиться в трудовых отношениях с ФЛП из числа плательщиков единого налога — с 10 до 20 человек", — предлагают авторы законопроекта.

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Также предлагают увеличить предельные объемы доходов, дающих право на применение упрощенной системы налогообложения плательщиков единого налога первой — третьей группы. Речь идет о 85 размерах минимальной зарплаты за каждую штатную единицу, которой начислялась основная заработная плата не менее двойного размера минимальной.

С 1 января 2021 минимальная зарплата выросла до 6 тыс. В декабре ее планируют повысить еще на 500 грн. Это ляжет бременем в основном на частного работодателя. Поскольку на сегодня 85% рабочих мест в Украине обеспечивают частные компании.