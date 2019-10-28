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понедельник, 28 октября 2019 11:55

Предложили отменить медицинские справки

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Предложили отменить медицинские справки
По словам министра Кабмина Дмитрия Дубилета, медицинские справки надо отменить в Украине. Фото: medspravka.com.ua/

В Украине следует отменить медицинские справки.

"В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн", - написал в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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Добавляет, что в западных странах такого нет. Советует и в Украине отменить медсправки.

"Насколько эти требования оправданы? С одной стороны, они приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки часто просто продаются. С другой стороны, может, это оказывает положительное влияние на здоровье украинцев?", - объясняет Дубилет.

В апреле 2020 года в Украине будут введены электронные карты пациентов, которые позволят избавиться от привычных бумажных карт. Текстовые версии электронных карт уже запущены в пилотном режиме. Об этом сообщила координатор направления eHealth от Офиса Президента Украины Яника Мерило.

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