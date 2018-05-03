Предложили новую работу: на что стоит обратить внимание прежде, чем согласиться

Перед тем, как устроиться на работу проведите максимально беспристрастный анализ не только будущего места работы, но и своих ожиданий и карьерных целей. Фото: stroyobzor.ua

Для 78% опрошенных украинцев поиск работы связан с проблемами и трудностями. Лишь каждый пятый трудоустроился без проблем.

В то же время при поиске работы важно уделять внимание деталям. Не нужно сразу соглашаться на предложение. Сначала следует провести максимально объективный анализ не только будущего места работы, но и своих ожиданий, карьерных целей, возможных жертв, пишет Work.ua.

Я действительно подхожу для этой работы?

Нужно проанализировать, есть ли необходимые знания и опыт. Чтобы справиться с будущими должностными обязанностями. Возможно на этапе собеседования, для хорошего впечатления, вы преувеличили свои достижения.

Будет ли у меня возможность карьерного и профессионального роста?

На собеседовании внимательно следите за тем, что говорит рекрутер. Если о перспективах вашего роста он рассказывает открыто и незавуалированно, то скорее всего это правда. Если же ограничивается стандартными фразами, эта работа не для вас.

Смогу ли я поднять свой социальный статус?

Спросите себя, будете ли относиться к себе с большим уважением, если примете предложение работодателя. Задумайтесь о том, как на новую работу среагирует ваше ближайшее окружение.

Интересен ли мне будущий руководитель?

Попробуйте узнать как можно больше о своем будущем начальнике. Что он за человек, каковы его профессиональные достижения и личные качества. Информация поможет наладить контакт с руководством в будущем.

Интересна ли мне новая команда?

Спросите рекрутера о коллегах, с которым придется работать не менее 40-ка часов в неделю. Поинтересуйтесь об их возрасте, поле, образование и увлечениях. Возможно, в коллективе есть традиции или привычки, которые вам неприемлемы.

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Готов ли я пожертвовать балансом между работой и личной жизнью?

Проанализируйте, сколько времени готовы отдать работе, а сколько семье. Если вы не хотите работать сверх нормы или на выходных, а работодатель этого требует, то подобная работа не для вас. Если же готовы пожертвовать личными интересами, чтобы зарабатывать больше, то принимайте предложение.

Устраивает ли меня предложенный размер заработной платы и соцпакет?

Исследуйте, насколько предлагаемая зарплата конкурентоспособна на современном рынке труда. Возможно высокая зарплата - это единственное преимущество полученного предложения. С другой стороны, бывают случаи, когда известные компании предлагают зарплату на уровень ниже рыночной в обмен на право быть одним из членов команды с известным именем.

Работники чаще всего задумываются над сменой работы, когда чувствуют переутомление.