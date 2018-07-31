Правительство выплатит пенсионерам компенсацию

Правительство хочет компенсировать задержку пенсий. Фото:fakty.ua

Правительство Украины приняло законопроекты, в которых предлагают компенсировать неудобства, относительно задержки пенсионных выплат.

Также депутаты решили доработать закон "О потребительском кредитовании". Они хотят освободить от штрафных санкций тех пенсионеров, которые просрочили уплату по кредиту из-за задержки пенсии, сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Выплаты за июль много пенсионеров получили не вовремя. Особенно те, кто заберает пенсию в отделениях Укрпочты. Там деньги в срок получили только 20% граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт показал связь между пенсией и падением гривны

Оба документа, регулирующих пенсионные выплаты зарегистрировали 30 июля 2018.

Пенсионный фонд полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль. Премьер-министр Владимир Гройсман написал про это в Facebook. "Информация от Пенсионного фонда: только что полностью завершили финансирование выплаты пенсий за июль", - сообщил он.