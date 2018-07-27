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пятница, 27 июля 2018 21:01

Пенсии за июль полностью профинансированы - Гройсман

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Пенсии за июль полностью профинансированы - Гройсман
Гройсман сообщил о завершении финансирования выплаты за июль. Фото: Podrobnosti

Пенсионный фонд полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль.

Премьер-министр Владимир Гройсман написал про это в Facebook.

"Информация от Пенсионного фонда: только что полностью завершили финансирование выплаты пенсий за июль", - сообщил он.

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Гройсман добавил, что задержка пенсий в июле 2018 произошла из-за кассового разрыва поступлений от единого социального взноса.

Президент Петр Порошенко отреагировал на обращения граждан относительно информации о сокращении отделений Укрпочты в сельской местности. Поддержал возмущение жителей сел заявлением Укрпочты о сокращении отделений в селах и намерении прекратить выплату пенсий. Считает, что это категорически неприемлемо.

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