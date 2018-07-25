Задержка пенсий: в Пенсионном фонде нашли оправдание

Задержку пенсий вызвал кассовый разрыв поступлений от единого социального взноса Фото: prm.ua

Задержка пенсий в июле 2018 года произошла через кассовый разрыв поступлений от единого социального взноса.

"Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности, 1,7 млрд грн в течение 24 июля", - говорится в сообщении Пенсионного фонда.

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Там уверяют, что выплата пенсий в текущем месяце будет профинансирована полностью.

Ранее в "Укрпочте" подтвердили, что по состоянию на 24 июля существуют технические задержки с выплатой пенсий. В компании отметили, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадков в Пенсионном фонде.

В "Укрпочте" отметили, что подали предложения обновления регулируемых тарифов на доставку пенсий еще в ноябре 2017-го. Компания готова выполнять свою социальную функцию и доставлять пенсии по себестоимости, но сегодняшний тариф является нерентабельным и приводит к убыточности. В последний раз его пересматривали 2004 года. Президент Петр Порошенко отреагировал на обращение граждан относительно информации о сокращении отделений Укрпочты в сельской местности. Поддержал возмущение жителей сел заявлением Укрпочты о сокращении отделений в селах и намерении прекратить выплату пенсий. Считает это категорически неприемлемым.