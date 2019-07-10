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среда, 10 июля 2019 14:55

Правительство выделило дополнительные деньги для шахтеров

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Правительство выделило дополнительные деньги для шахтеров
Правительство выделит для горной сферы 1 млрд грн. Фото: static.ukrinform.com

Из государственного бюджета дополнительно выделят 1 млрд грн на дотации украинским шахтам и выплату им заработной платы.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы нашли решение, чтобы направить дополнительно миллиард гривен", - сказал он.

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По словам премьера, для направления средств нужно, чтобы профильный комитет Верховной Рады согласовал это решение.

В бюджете на 2019 год на модернизацию государственных шахт предусмотрено 2,3 млрд грн. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что для вывода государственных шахт из убыточности необходимо вложить 2 млрд грн в их модернизацию. В начале июня Кабинет министров принял решение направить 295 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед шахтерами.

6 горняков отказываются подниматься на поверхность на шахте "Горная" в Луганской области. Работники протестуют против отключения шахты от электроэнергии.

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