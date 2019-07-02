Горняки отказываются подниматься наверх из шахты

Шахтеры протестуют на глубине 700 м. Фото: vse.energy

6 горняков отказываются подниматься на поверхность на шахте "Горная" в Луганской области. Работники протестуют против отключения шахты от электроэнергии, сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"В шахте на горизонте (глубине) 700 м находятся 6 горняков, люди отказываются выбираться на поверхность и таким образом выражают протест в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечет затопления горных выработок и насосных станций", - написал Лисянский в Facebook.

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Шахту пытались отключить 1 июля. Тогда горняки начали протест. Рядом с ними находится медсестра, состояние мужчин удовлетворительное. В шахте ввели план ликвидации аварии, дежурит военизированный горноспасательный отряд.

В прошлом месяце шахтерам ГП "Львовуголь" и ГП "Волыньуголь" погасили задолженность по зарплате за апрель. Речь идет о 9200 работников.