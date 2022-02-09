Правительство считает профтехобразование перспективным и будет вкладывать сотни миллионов в его развитие

Заведения профтехобразования являются современными площадками для профессионального и личностного роста учащихся. Фото:unsplash.com

В 2022 году планируют создать учебно-практические центры на сумму 250 млн. грн., запустить онлайн-платформу для дистанционного обучения, разработать около 60 новых образовательных стандартов и передать почти 50% заведений профессионального образования на местный уровень.

Развитие и популяризация профессионального образования является одной из ключевых задач государства, об этом заявил Министр образования и науки Сергей Шкарлетт, сообщает "Урядовий портал".

"Прошлый год оказался продуктивным для отрасли. Работы по созданию 62 учебно-практических центров окончены. В январе этого года мы уже открыли 15 образовательных центров, еще 20 начнут работу в феврале-марте. Команда МОН активно работает над передачей учреждений профессионального образования из государственного в коммунальную собственность. В 2021 году передано 37 учреждений профессионально-технического образования на местный уровень, еще 58 находятся в процессе передачи. Лучшие результаты в Закарпатской области, Черниговской и Киеве", – отметил министр.

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Сергей Шкарлет также сообщил о завершении пилотирования Методических рекомендаций по оптимизации сети учреждений профессионального образования в 7 областях. Это свидетельствует о том, что в 2022 году будут доработаны и распространены рекомендации на все регионы страны.

Министр подчеркнул, что профтехобразование – отрасль, которая лидирует во внедрении в образовательный процесс дуальной формы получения образования. В настоящее время 240 заведений активно участвуют в этом процессе, в который вовлечено 1 376 предприятий. Учреждения профтехобразования являются современными площадками для профессионального и личностного роста учащихся, становящимися конкурентоспособными специалистами, готовыми к вызовам рынка труда и инновационного мира.

Конкурс рабочих профессий WorldSkills Ukraine для молодых специалистов и школьников прошел в Мариуполе. В рамках конкурса преподаватели заведений профтехобразования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогли повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста" и принять участие в конференциях.