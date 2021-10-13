В Украине стартовал конкурс рабочих профессий WorldSkills

 
Ексклюзивы
1/5
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Просмотров: 306
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 225
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 2700
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1485
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 963
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 5220
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 801
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1278
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1305
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 3042
Фото
Все фото
10
5
5
6
8
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
Вселенский патриархат разбил план российской церкви
Вселенский патриархат разбил план российской церкви
США предоставили Украине высокоточное вооружение и боеприпасы
США предоставили Украине высокоточное вооружение и боеприпасы
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям &quot;подогнали&quot; уникальный значок - фото
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям "подогнали" уникальный значок - фото
День ангела 8 октября празднуют три особые мужские имена
День ангела 8 октября празднуют три особые мужские имена
Видео
Все видео
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Буковель засыпает снегом
Буковель засыпает снегом
Умер музыкант Мисько Барбара
Умер музыкант Мисько Барбара
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1296
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 576
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 945
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1062
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2187
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
Просмотров: 441
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
среда, 13 октября 2021 10:13

В Украине стартовал конкурс рабочих профессий WorldSkills

  Комментировать
В Украине стартовал конкурс рабочих профессий WorldSkills
"Метинвест" - генеральный партнер WorldSkills Ukraine с момента основания конкурса в 2016

В Мариуполе закончился первый отборочный день конкурса рабочих профессий WorldSkills Ukraine для молодых специалистов и школьников.

Соревнования состоятся по 18 компетенциям, суть заданий - дать возможность участникам продемонстрировать свои практические навыки в установленное время.

В рамках конкурса преподаватели заведений профтехобразования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста" и принять участие в конференциях.

Кроме того, участников региональных конкурсов с сентября 2021 года ждут мастер-классы по выполнению конкурсных заданий, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы.

А школьники 8-х и 9-х классов в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге в октябре смогут принять участие в профориентационной программе Steel Craft: попробовать себя в рабочей профессии.

Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что группа последовательно занимается реформой технического образования в стране, она за 15 лет работы вложила в сферу образования 180 млн грн.

"Сегодня Worldskills Ukraine - не просто конкурс профессионального мастерства, это еще и отличная возможность для всех, кто хочет развиваться в профессии, найти работу, построить карьеру в лучших компаниях страны. Будущее украинской промышленности - за теми, кто сегодня только делает первые шаги в профессии... Именно поэтому группа "Метинвест" поддерживает многие образовательные проекты для молодежи... Мы стремимся как можно раньше выявлять потенциал молодых специалистов и дать им возможность развиваться. Именно поэтому выступает генеральным партнером Worldskills Ukraine", - подчеркнул Рыженков.

Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте 18-22 года. В Украине конкурс проводят уже пять лет подряд.

Униан
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине стартовал конкурс рабочих профессий WorldSkills». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Основали древнейшее украинское учреждение в США

В давке на празднике погибли 115 человек

Самое читаемое
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
10
 Просмотров: 7569
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 7425
Таксист, который вез Полякова, имеет &quot;интересное&quot; прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
 Просмотров: 5220
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 4284
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление 4 Просмотров: 3816
Общество
Украина имеет два варианта: максимальная вакцинация от Covid-19 или локдаун - иммунолог
Украина имеет два варианта: максимальная вакцинация от Covid-19 или локдаун - иммунолог
 Просмотров: 18
Новые правила пассажирских перевозок: начали устанавливать блокпосты
Новые правила пассажирских перевозок: начали устанавливать блокпосты Просмотров: 243
Украина на четвертом месте по смертности от коронавируса в мире
Украина на четвертом месте по смертности от коронавируса в мире Просмотров: 351
Гороскоп на 13 октября: какие знаки разбогатеют
Гороскоп на 13 октября: какие знаки разбогатеют
 Просмотров: 765
Народные приметы 13 октября. Какой обряд защитит ребенка от болезней
Народные приметы 13 октября. Какой обряд защитит ребенка от болезней Просмотров: 171
Больше всего комментируют
7
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
4
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
2
Закон об олигархах "подправили" и передали на подпись - нардеп
2
"Слуга" Клочко тайно пожертвовал партии 1,4 млн грн
2
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
Голосов: 57252
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть