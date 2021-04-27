Правительство просит поставщиков газа снизить цены летом

За кубометр нужно будет платить 8 грн и больше. Фото: Елена Луценко

Конкуренция за потребителей должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы летом, заявили в правительстве.

"Правительство ожидает, что Нафтогаз и другие компании летом снизят цены на годовой продукт. Ведь они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке, бороться за потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы", - написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

С 1 мая стоимость газа возрастет. За кубометр нужно будет платить 8 грн и больше. Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 грн/куб. Это на 1,1 грн дороже, чем было в январе-апреле.

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"С 1 мая в Украине начнет работать фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев. Компании не смогут ее повышать. Однако установленные правила позволяют газопоставщикам снижать цены в пределах годового тарифа. Летом цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться", - сообщил Шмыгаль.

Годовой тариф на газ будет действовать до 30 апреля 2022 года. Цена будет фиксированной. Поставщикам запрещено в течение года повышать стоимость газа.