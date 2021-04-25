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понедельник, 26 апреля 2021 00:58

В Украине вводят годовой тариф на газ: цена снова выросла

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В Украине вводят годовой тариф на газ: цена снова выросла
С учетом ценовых предложений других поставщиков цены на газ вырастут уже с мая 2021 года. Фото: Pixabay

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" опубликовала свой годовой тариф на газ. С учетом ценовых предложений других поставщиков цены на газ вырастут уже с мая 2021 года.

Информация о годовом тарифе "Нафтогаза" опубликована на сайте компании.

Цена на газ до 30 апреля 2022 года составит 7,96 гривны за метр кубический. В прошлом месяце цена газа была ниже. Она составляла 6,99 гривны за метр кубический. В пресс-службе "Нафтогаз Украины" объяснили повышение цены ростом стоимости голубого топлива на европейских рынках и низкими запасами в хранилищах Европы.

"Основными факторами повышения цен на газ в Украине является рост цены на природный газ в Европе - на май стоимость природного газа на европейских хабах достигла почти 9 грн / куб. м в эквиваленте. Рост цен является следствием нескольких факторов: во-первых, повышенного спроса на ресурс за низкой среднемесячной температуры - нынешний апрель был в среднем на 3 градуса холоднее климатической нормы; во-вторых, низкими запасами газа (по состоянию на 22 апреля 2021 подземные хранилища Европы заполнены лишь на 29% по сравнению с 2020 годом, это вдвое меньше) в-третьих, роста цен на эмиссию СО2 в Европе", - говорится в пресс-релизе компании.

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Отметим, с 1 мая 2021 года всех бытовых потребителей автоматически переведут на годовой тарифный план. Заключать новый контракт нужно только при переходе к другому поставщику. Тариф будет действовать до 30 апреля 2022 года. Это означает, что цена на газ будет фиксированной, платить нужно будет каждый месяц за предыдущий до 25 числа. При этом поставщикам запрещено в течение года повышать цену на газ в годовом тарифе.

Цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла максимума в 250 долларов в начале 2021 года. В марте цена снова упала до 210 долларов.

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