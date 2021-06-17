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Правительство предлагает обложить дополнительными налогами сельхозпроизводителей на 27,3 млрд грн

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Правительство предлагает обложить дополнительными налогами сельхозпроизводителей на 27,3 млрд грн
Члены Всеукраинского аграрного форума обеспокоены намерением повысить налоги для легальных предприятий под предлогом детенизации аграрного сектора. Фото: Агрополіт

Ведущие ассоциации сельхозпроизводителей – члены Всеукраинского аграрного форума – обеспокоены намерением Кабинета министров существенно повысить налоги для легальных предприятий под предлогом детенизации аграрного сектора.

17 июня аграрии обратились в ходе пресс-конференции в "УНИАН" к спикеру и главам профильных комитетов Верховной Рады с требованием внести в предложенный Кабмином законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно сбалансированности бюджетных поступлений" изменения с учетом предложений представителей сельскохозяйственной отрасли.

По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Романа Сластена под эгидой детенизации отрасли данным законопроектом правительство в разы увеличивает налоги для легальных производителей и существенно расширяет полномочия налоговых органов, создавая благоприятную почву для процветания коррупции. При этом истинной цели – борьбы с теневым сектором, документ не решает.

"По нашим подсчетам, суммарно для ответственных налогоплательщиков данный законопроект в комплексе с повышением единого налога причинит убытки на 15, 3 млрд грн ежегодно, а в целом сельхозпроизводителей обложат дополнительными налогами на сумму 27,3 млрд грн в год. В частности, существует инициатива относительно увеличения вдвое единого налога IV группы, на котором находятся практически все сельхозпроизводители. Сейчас эта норма из законопроекта №5600 вынесена в отдельный законопроект, однако возможность ее реализации рассматривается. А это угрожает ежегодными потерями 5,3 млрд грн для сельхозпроизводителей. Более того, такое повышение негативно скажется также и на местных общинах, с которыми у большинства сельхозпроизводителей заключены благотворительные социальные договоры. Они помогают развитию своих общин, выделяя средства на образование, медицину, культуру. В среднем на эти цели направляется около 200 грн с одного гектара земли", - пояснил Роман Сластен.

Вначале идея законопроекта №5600 заключалась в том, чтобы выровнять налоговую нагрузку на всех, кто работает как официально, так и не официально, отметила директор ОС "Всеукраинский аграрный форум" Мария Дидух.

"Однако нынешняя редакция документа предусматривает не выравнивание налогов для всех, а увеличение в разы налоговой нагрузки для субъектов хозяйствования, которые работают легально. Кроме того документ содержит нормы, которые расширяют полномочия контролирующих органов и предоставляют им больше инструментов для давления на бизнес. К примеру, если субъекту хозяйствования предъявлено подозрение в налоговых злоупотреблениях, то еще в период досудебного следствия налоговые органы имеют право наложить арест на имущество производителя, что, по сути, полностью останавливает деятельность предприятия", - констатировала Мария Дидух.

Однако ключевой проблемой законопроекта заместитель главы Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов назвал манипуляции Кабмина с цифрами устанавливаемой для всех минимальной налоговой нагрузки в размере 5% от нормативно-денежной оценки земли.

"Такая минимальная налоговая нагрузка в действительности не является минимальной. Минимальный уровень налоговых отчислений в 5% был бы допустим, если бы эта цифра включала в себя единый социальный взнос. Но ЕСВ не включается в ставку минимального налогового обязательства. Исходя из того, что ЕСВ составляет приблизительно 1,5%, законопроект №5600 фактически завышает размер минимальной налоговой нагрузки на эти 1,5%. Таким образом, мы считаем необходимым снизить ставку минимальной налоговой нагрузки с 5% до 3,5% от нормативно-денежной оценки земли. Тогда это будет справедливо", - резюмировал Михаил Соколов.

Обращаясь к спикеру и народным депутатам, представители аграрной отрасли настаивают на недопустимости исключения из разряда налогоплательщиков IV группы разводчиков домашней птицы, страусов и перепелов. Кроме того сельхозпроизводители выразили категорический протест намерениям повысить налог на доходы физлиц с 5% до 18% при продаже земельного участка.

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17
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