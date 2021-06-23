Правительство планирует ввести электронный билет в транспорте

Кабмин хочет ввести в общественном транспорте Украины электронный билет. Он будет действовать на автомобильном и городском электрическом транспорте.

Автор: Елена Луценко После регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда, пассажир сможет пользоваться транспортом и перевозить багаж

Соответствующий законопроект направят в Верховную раду.

В Украине действует норма 1969 по билетам и другим проездным документам, касательно порядка продажи и пользования ими.

"С развитием технологий на замену бумажного билета, который все еще остается в обороте, все активнее приходит электронный билет. При этом электронный билет, будучи электронным документом, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, не имеет и не может иметь установленной формы, а сама информация может быть только визуализированной. Описанная проблема требует своего решения путем внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте", - отметили в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В городах подорожал проезд в транспорте - где больше

Электронный билет - электронный проездной документ. После регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда, даст право пассажиру пользоваться транспортом и перевозить багаж.

В Украине планируют изменить порядок предоставления льгот по оплате проезда в наличной форме. Проект Минсоцполитики предполагает монетизацию льгот по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах. На междугородных маршрутах льготникам будут компенсировать стоимость проезда.