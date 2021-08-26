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четверг, 26 августа 2021 17:58

Правительство планирует сократить разницу в зарплатах женщин и мужчин

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Правительство хочет сократить разрыв в зарплатах мужчин и женщин. Подготовили план до 2023 года.

Миниэкономики подготовило проект "Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года и утверждении плана мероприятий по ее реализации". Документ должен одобрить Кабмин, пишет РБК-Украина.

"Уровень горизонтальной и вертикальной гендерной сегрегации рынка труда Украины несмотря на определенные позитивные изменения в последние годы остается высоким. Как следствие, разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине. Хотя и демонстрирует на протяжении 2020-го - первой половины 2021 года тенденцию к сокращению, однако остается существенно выше соответствующего показателя большинства развитых стран мира, в том числе стран Европейского Союза", - написали в пояснительной записке к проекту.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2021 составила 11 670 грн. Зарплата мужчин составляет более 14 тыс. грн.
Среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2021 составила 11 670 грн. Зарплата мужчин составляет более 14 тыс. грн.

Планируют разработать проект закона Украины "О равном вознаграждении за труд равной ценности".

Также должны ввести разумные соотношения между вознаграждением сотрудников и руководителей государственных компаний, учреждений, организаций.

Предлагают повысить размер минимальной заработной платы до 55% от средней в экономике.

В плане пункт по внедрению квотного принципа для представления женщин в руководящих органах предприятий (учреждений, организаций) и в публичной политике.

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Мужчин будут поощрять брать отпуск по уходу за ребенком, а также увеличивать долю неоплачиваемой домашней работы и работы по уходу.

Среднемесячная зарплата женщин в первом квартале 2021 года составила 11 670 грн. Зарплата мужчин - более 14 тыс. грн.

С 1 октября 2022-го для некоторых категорий пенсионеров повысят минимальную пенсию. Ее размер будет от 2500 грн до 3000 грн.

Это внеплановое повышение. Оно не связано ни с индексацией пенсий, ни с плановыми показателями роста, предусмотренными государственным бюджетом.

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