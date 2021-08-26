Правительство планирует сократить разницу в зарплатах женщин и мужчин

Правительство хочет сократить разрыв в зарплатах мужчин и женщин. Подготовили план до 2023 года.
Миниэкономики подготовило проект "Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года и утверждении плана мероприятий по ее реализации". Документ должен одобрить Кабмин, пишет РБК-Украина.
"Уровень горизонтальной и вертикальной гендерной сегрегации рынка труда Украины несмотря на определенные позитивные изменения в последние годы остается высоким. Как следствие, разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине. Хотя и демонстрирует на протяжении 2020-го - первой половины 2021 года тенденцию к сокращению, однако остается существенно выше соответствующего показателя большинства развитых стран мира, в том числе стран Европейского Союза", - написали в пояснительной записке к проекту.
Планируют разработать проект закона Украины "О равном вознаграждении за труд равной ценности".
Также должны ввести разумные соотношения между вознаграждением сотрудников и руководителей государственных компаний, учреждений, организаций.
Предлагают повысить размер минимальной заработной платы до 55% от средней в экономике.
В плане пункт по внедрению квотного принципа для представления женщин в руководящих органах предприятий (учреждений, организаций) и в публичной политике.
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Мужчин будут поощрять брать отпуск по уходу за ребенком, а также увеличивать долю неоплачиваемой домашней работы и работы по уходу.
Среднемесячная зарплата женщин в первом квартале 2021 года составила 11 670 грн. Зарплата мужчин - более 14 тыс. грн.
С 1 октября 2022-го для некоторых категорий пенсионеров повысят минимальную пенсию. Ее размер будет от 2500 грн до 3000 грн.
Это внеплановое повышение. Оно не связано ни с индексацией пенсий, ни с плановыми показателями роста, предусмотренными государственным бюджетом.
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