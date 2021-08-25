Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн

С 1 октября 2022 года для некоторых категорий пенсионеров повысят минимальную пенсию. Ее размер будет от 2500 до 3000 грн.

Это внеплановое повышение. Оно не связано ни с индексацией пенсий, ни с плановыми показателями роста, предусмотренными государственным бюджетом, пишет OBOZREVATEL.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Предлагают с 1 октября 2022 установить минимальную пенсию в размере 3000 грн лицам в возрасте 70 лет и более

Это указано в проекте постановления Кабмина "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц в 2022 году и в дальнейшем". Его разработали в Минсоцполитики. Документ обнародовали для общественного обсуждения на сайте ведомства.

Предлагают ввести в Украине программу адресных возрастных доплат к пенсиям. Это продолжение инициативы президента Украины Владимира Зеленского по защите от бедности пожилых людей, которые не могут обеспечивать себя за счет труда, говорится в пояснительной записке.

Предлагают с 1 октября 2022-го установить минимальную пенсию 3000 грн лицам в возрасте 70 лет и более. Если у человека пенсия меньше, то ему начислят доплату до указанного уровня. Обязательным условием будет наличие страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин.

Предусмотрены также повышенные минимальные пенсии и для других категорий граждан.

В частности, с 1 октября 2022 года планируют установить минимальную пенсию 2500 грн лицам в возрасте 80 лет и старше. Обязательное условие: наличие страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Также, установить минимальную пенсию в размере 2600 грн лицам от 70 до 80 лет. Обязательное условие: наличие страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

С 1 декабря 2022-го планируют установить минимальную пенсию 2500 грн украинцам от 60 до 70 лет. Обязательное условие: наличие страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин.

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Среди других нововведений - ежемесячные доплаты к пенсии 300 грн пожилым людям от 70 до 75 лет. Такая доплата не зависит от продолжительности страхового стажа. Единственное условие - пенсия таких лиц с учетом всех надбавок, повышений и различного вида госпомощи не дотягивает до размера средней зарплаты 2020 года (10 340 грн).

2 июня Кабмин принял постановление о создании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения. Правительство работает над внедрением второго уровня пенсионной системы. Он предусматривает снижение налогов, которые платят украинцы в бюджет. Налоги будут направлять на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства. Это будет дополнительный доход к государственной солидарной пенсии. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.