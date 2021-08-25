Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 342
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 315
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 855
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1080
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 9819
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1080
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1494
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 603
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 648
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
1 Просмотров: 243
Фото
Все фото
9
30
5
6
15
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
&quot;Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами&quot; - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
&quot;Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек&quot; - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Видео
Все видео
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Интервью
1/5
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1215
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 225
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1269
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 279
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Просмотров: 1782
Колонка
24 августа 2021
Просмотров: 576
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
среда, 25 августа 2021 10:04

Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн

  Комментировать

С 1 октября 2022 года для некоторых категорий пенсионеров повысят минимальную пенсию. Ее размер будет от 2500 до 3000 грн.

Это внеплановое повышение. Оно не связано ни с индексацией пенсий, ни с плановыми показателями роста, предусмотренными государственным бюджетом, пишет OBOZREVATEL.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Предлагают с 1 октября 2022 установить минимальную пенсию в размере 3000 грн лицам в возрасте 70 лет и более
Предлагают с 1 октября 2022 установить минимальную пенсию в размере 3000 грн лицам в возрасте 70 лет и более

Это указано в проекте постановления Кабмина "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц в 2022 году и в дальнейшем". Его разработали в Минсоцполитики. Документ обнародовали для общественного обсуждения на сайте ведомства.

Предлагают ввести в Украине программу адресных возрастных доплат к пенсиям. Это продолжение инициативы президента Украины Владимира Зеленского по защите от бедности пожилых людей, которые не могут обеспечивать себя за счет труда, говорится в пояснительной записке.

Предлагают с 1 октября 2022-го установить минимальную пенсию 3000 грн лицам в возрасте 70 лет и более. Если у человека пенсия меньше, то ему начислят доплату до указанного уровня. Обязательным условием будет наличие страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин.

Предусмотрены также повышенные минимальные пенсии и для других категорий граждан.

В частности, с 1 октября 2022 года планируют установить минимальную пенсию 2500 грн лицам в возрасте 80 лет и старше. Обязательное условие: наличие страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Также, установить минимальную пенсию в размере 2600 грн лицам от 70 до 80 лет. Обязательное условие: наличие страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

С 1 декабря 2022-го планируют установить минимальную пенсию 2500 грн украинцам от 60 до 70 лет. Обязательное условие: наличие страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "О заработках за рубежом думала и в студенческие годы, и после обучения" - ровесница независимости

Среди других нововведений - ежемесячные доплаты к пенсии 300 грн пожилым людям от 70 до 75 лет. Такая доплата не зависит от продолжительности страхового стажа. Единственное условие - пенсия таких лиц с учетом всех надбавок, повышений и различного вида госпомощи не дотягивает до размера средней зарплаты 2020 года (10 340 грн).

2 июня Кабмин принял постановление о создании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

Правительство работает над внедрением второго уровня пенсионной системы. Он предусматривает снижение налогов, которые платят украинцы в бюджет. Налоги будут направлять на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства. Это будет дополнительный доход к государственной солидарной пенсии. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

Столицу освободили от оккупантов

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 1 Просмотров: 11421
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 9819
Деми Роуз снова зажгла сеть
Деми Роуз снова зажгла сеть
6
 Просмотров: 6390
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
6
 Просмотров: 4122
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому Просмотров: 3267
Экономика
Доллар подорожал после длинных выходных
Доллар подорожал после длинных выходных Просмотров: 612
Зарплаты строителей вырастут на треть - назвали причину
Зарплаты строителей вырастут на треть - назвали причину Просмотров: 540
Названы самые популярные покупки ко Дню Независимости
Названы самые популярные покупки ко Дню Независимости Просмотров: 270
Июль стал удачным: показали зарплаты чиновников правительства
Июль стал удачным: показали зарплаты чиновников правительства Просмотров: 423
Украина получит $2,7 млрд от МВФ
Украина получит $2,7 млрд от МВФ Просмотров: 207
Больше всего комментируют
11
Порошенко облили зеленкой
1
Украина может учить других демократии и толерантности
1
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1
Порошенко встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем
1
Сколько украинцев осталось в Афганистане
Голосов: 26814
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть