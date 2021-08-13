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пятница, 13 августа 2021 12:48

Правительство обновило максимальные цены на бензин и дизтопливо

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Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. От них АЗС могут устанавливать свою наценку.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Стоимость бензина на АЗС не может превышать 31 грн/л, дизельного топлива - 28,64 грн/л
Стоимость бензина на АЗС не может превышать 31 грн/л, дизельного топлива - 28,64 грн/л

Расчетные цены бензина снизили с 26,86 грн/л до 26,67 грн/л. Для дизельного топлива снижены с 22,24 грн/л до 21,64 грн/л, сообщили в Минэкономики.

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С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31 грн/л, дизельного топлива - 28,64 грн/л.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.

На заседании правительства внесли изменения в карантинное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установили предельные уровни торговой надбавки к средней цене. На дизельное топливо - не более 7 грн/л, на бензин - не более 5 грн/л.

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