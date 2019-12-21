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Правительство может назначить новых менеджеров на ОПЗ и ОГХК - СМИ

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Правительство может назначить новых менеджеров на ОПЗ и ОГХК - СМИ
Фото: Wikipedia

В правительстве готовятся отдать в управление новому менеджменту сразу два крупнейших производителя продукции в своих сегментах – ПАО "Одесский припортовый завод" и АТ "Объединенная горно-химическая компания" из ТОП-5 объектов приватизации-2020.

Об этом пишет delo.ua.


В статье отмечается, что самый мощный производитель и экспортер аммиака, а также карбамида в Украине, владеющий мощностями по перевалке минеральных удобрений в порту "Южном" - Одесский припортовый завод, - снова стал мишенью перераспределения финансовых потоков в пользу партийных ячеек в преддверии приватизации. В год ОПЗ способно приносить выручку государству не менее 5 млрд грн.


Еще одно предприятие - "Объединенная горно-химическая компания" - является доминирующим игроком по выпуску титаносодержащего сырья, которое, в том числе, необходимо ВСМПО-Ависма. У Гончарука рассматривают на топа такого монстра как ОГХК помощника народного депутата Виктора Медведчука, он же №110 в списке Опоблока в 2014 году - Михаила Макарова.


"Актив имеет свою ценность для потенциальных западных инвесторов. Согласно отчетам компании, ОГХК за 5 лет работы на рынке принесла более 12 млрд грн доходов и свыше 2 млрд грн чистой прибыли, уплатив более 5 млрд налогов государству. Но в правительстве могут фактически отдать компанию на… финансирование пророссийского Опоблока", - отмечается в публикации.


Приход помощника кума Путина Виктора Медведчука в "Объединенную горно-химическую компанию" в канун приватизации может означать два сценария развития событий. Любой из них не предполагает прозрачную продажу компании инвестору, к которой ОГХК сейчас активно готовится.


Первый сценарий – новому руководителю удастся перебросить денежные потоки компании на обеспечение так называемой партийной кассы Опоблока. А Россия заинтересована в использовании ильменита "Вольногорского ГМК", входящего в ОГХК.


Второй сценарий - произойдет скрытая приватизация ОГХК. Новоиспеченному главе правления легче "подготовить" компанию к продаже оффшорным российским компаниям под видом иностранного инвестора.


"Парадоксально, но во время гибридной войны с Россией Кабмин может отдать в руки Кремля столь ценные для нашей экономики предприятия. Рассматриваемые правительством топ-менеджеры из орбиты интересов РФ быстро "доруководят" ОПЗ и ОГХК до полной утраты государством контроля над стратегическими продуктами – удобрениями и титановым сырьем. Не говоря о том, что эти предприятия снабжают бюджет миллиардными экспортными поступлениями", - говорится в статье.


Напомним, чистку топ-менеджеров госпредприятий Кабмин Гончарука начал с увольнения в конце ноября главы НАК "Энергоатом" Юрия Недашковского. В начале декабря он сменил главу ГП "Электротяжмаш", которое, как и ОПЗ и ОГХК, входит в ТОП-5 претендентов на приватизацию в 2020 году.

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21
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