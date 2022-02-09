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четверг, 10 февраля 2022 07:10

Позиции гривни несколько пошатнулись - курс валют на четверг

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Позиции гривни несколько пошатнулись - курс валют на четверг
Гривна подешевела на 2 коп. к доллару. Фото: pixaby.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на четверг, 10 февраля, на уровне 27,98 грн/долл.

В среду гривна подешевела на 2 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на четверг установлен на уровне 32,00 грн/евро, то есть гривна подешевела на 7 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 27,93-27,95, к евро - на уровне 31,92-31,94, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ

средний курс в банках

покупка/ продажа

черный рынок

покупка/ продажа
фунт стерлингов 37,9864 37,20 / 38,10 37,40 / 37,90
злотый 7,0834 6,83 / 7,06 6,92 / 7,02
10 российских рублей 3,7429 3,57 / 3,73 3,61 / 3,68
швейцарский франк 30,3104 29,35 / 30,60 30,02 / 30,75

На 9 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,96 грн/долл., евро – 31,93 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

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