Позиции гривни несколько пошатнулись - курс валют на четверг

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на четверг, 10 февраля, на уровне 27,98 грн/долл.
В среду гривна подешевела на 2 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на четверг установлен на уровне 32,00 грн/евро, то есть гривна подешевела на 7 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 27,93-27,95, к евро - на уровне 31,92-31,94, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|37,9864
|37,20 / 38,10
|37,40 / 37,90
|злотый
|7,0834
|6,83 / 7,06
|6,92 / 7,02
|10 российских рублей
|3,7429
|3,57 / 3,73
|3,61 / 3,68
|швейцарский франк
|30,3104
|29,35 / 30,60
|30,02 / 30,75
На 9 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,96 грн/долл., евро – 31,93 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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