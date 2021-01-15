Повысились цены на аренду жилья

Дороже всего обойдется аренда жилья в Киеве. Фото: unsplash

За 2020 год цены на аренду недвижимости выросли на 11%.

Средняя плата за аренду однокомнатной квартиры выросла до 3 тыс. грн в месяц, сообщает tsn.ua.

Дороже всего обойдется аренда жилья в Киеве - 7624 грн, Одесской - 5029 грн, Харьковской - 4862 грн, Львовской областях - 4776 грн.

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Дешевле снять жилье в Луганской области - 2173 грн. На 2-м и 3-м местах за дешевизной - Сумская и Ивано-Франковская области. Там за аренду однокомнатной придется отдать 2215 грн и 2423 грн соответственно.

Украинцы ищут квартиры через интернет-страницы по поиску жилья, друзей, знакомых или через посредника. Но, чтобы избежать неприятностей, жилье стоит арендовать в соответствии с нормами законодательства и заключением определенного договора.