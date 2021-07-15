Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский

Владимир Дубровский: "Надо облагать сверхприбыльные отрасли, за счет чего выравнивались бы правила игры". Фото: Тарас Подолян

Законопроект 5600 ударит по всем – и олигархам, и простым гражданам. Вместо налога на прибыль надо установить налог на выведенный капитал. Законопроект 5600 требует тщательной доработки.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экономист Владимир Дубровский.

"Если законопроект 5600 будет принят в первоначальном виде, олигархи пострадают, но простые граждане – так же, – говорит он. – Многие думают, что если заберут у олигархов, автоматически станет всем лучше. Не тот случай. Всем стало бы лучше, если бы у олигархов забрали и снизили налоги для всех".

Общее увеличение налогового давления негативно повлияет на экономику, утверждает экономист.

"Речь должна была бы идти о налогообложении сверхдоходных отраслей, за счет чего выравнивались бы правила игры. Но вместо налога на прибыль должны установить налог на выведенный капитал, который предусматривает падение бюджетных доходов. По крайней мере в первый год. Влияние на экономику было бы положительным".

В таком случае, считает эксперт, для всех устанавливался бы налог, который невозможно взимать насильственными методами. Он не предусматривает возможности налоговика по своему усмотрению определять размер прибыли. "От этого налога гораздо труднее уклониться. Это бы снизило непродуктивные расходы на коррупцию, на организацию схем по уклонению от налогов", – заявляет экономист.

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По его словам, исследования показывают, что каждый процент перераспределения государства фактически на 0,1 процента уменьшает темпы экономического роста.

"Если бы у нас было не 46 процентов, а 35, как в Болгарии или Литве, годовой рост был бы выше на процент только за счет этого. А если сокращать налоги на зарплату – то на 1,5-2 процента", – утверждает он.

Владимир Дубровский надеется, что ко второму чтению законопроекта №5600 будут внесены правки.

"Бизнес-сообщество и эксперты почти едины – вещи, о которых я говорил, надо исправить. Есть разногласия, усиливать ли налоговое давление на производителей руды. Но это вопрос лоббистский и связано с бизнес-административными группами. По остальным вопросам есть консенсус. Но Даниил Гетманцев (председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. – Gazeta.ua) их часто игнорирует. Для него фетиш – собрать больше денег в бюджет", – заявляет эксперт.

Полное интервью с Владимиром Дубровским читайте в журнале "Країна"

Верховная Рада 1 июля поддержала в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. Проголосовали за документ 264 народных депутата. Закон №5600 предусматривает новые ставки экологического налога, освобождение от налогообложения НДФЛ граждан и предпринимателей, пользующихся государственными программами поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%". Предусматривает повышение налогов для ряда отраслей.