Посылки из Китая: Укрпочта сообщила о возможных задержках

Никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о распространении коронавируса через товары, нет. Фото: Кореспондент

Укрпочта предупредила о возможных задержках посылок из Китая. Это связано с отменой некоторых рейсов из-за вспышки коронавируса.

"Часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако Укрпочта продолжает прием почты. Сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну", - сообщилиа прессслужба компании.

Сроки доставки почтовых отправлений могут изменить.

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Все отправления проходят проверку. Опасные вещи не принимают и не выпускают за границу, отметили в компании.

В то же время никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о распространении коронавируса через товары, нет. Всемирная организация здравоохранения не вводит запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли.

Общее число жертв эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 350. По состоянию на 1 февраля было зафиксировано 304 летальных случая. За день в провинции Хубэй, где расположен эпицентр вспышки болезни умерли 56 человек, передает Reuters.