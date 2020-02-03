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понедельник, 03 февраля 2020 02:42

Количество умерших от коронавируса неумолимо растет

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Количество умерших от коронавируса неумолимо растет
В Китае бушует коронавирус. Фото: утренний город

Общее число жертв эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 350. По состоянию на 1 февраля было зафиксировано 304 летальных случая.

За день в провинции Хубэй, где расположен эпицентр вспышки болезни умерли 56 человек, передает Reuters.

По состоянию на конец 2 февраля были подтверждены 2103 новых случая заражения, их общее количество в провинции Хубэй выросло до 11 177.

Это количество зараженных только в этой провинции, данных относительно всего Китая по состоянию на 3 февраля пока нет.

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2 февраля сообщалось о более 14 000 случаев заражения коронавирусом в Китае.

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