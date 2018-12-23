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воскресенье, 23 декабря 2018 13:08

Построили более четверти газопровода в обход Украины

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Построили более четверти газопровода в обход Украины
Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток ‑ 2" в Финляндии. © Nord Stream 2

На сегодня уже положено 370 км газопровода, который будет поставлять газ из России в Германию в обход Украины, сообщил оператор проекта компании Nord Stream 2.

Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Финляндии.

Судно Solitaire направилось в южную часть исключительной экономической зоны Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы. Длина газопровода - около 1200 км.

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Реализация проекта идет по графику, уверяет компания. Строительство газопровода через Балтийское море должно завершиться до конца 2019 года.

Российский газопровод "Северный поток-2" ударит по экономике Украины.
Ежегодные потери от транзита газа в страны Европейского Союза составлять $ 3 млрд.

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