Постепенное повышение акциза на ТИЭНы даст госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн - ФРУ

Предложенный темп повышения ставки акцизного налога будет сдерживать рост нелегального рынка табакосодержащих изделий

Федерация работодателей поддержала решение комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики постепенного повышения ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН).

Об этом говорится на сайте ФРУ.

"Предложенный темп повышения ставки акцизного налога будет сдерживать рост нелегального рынка табакосодержащих изделий, в отличие от разрушительного повышения на 320%, которое приведет к трехкратному уменьшению объема легального рынка ТИЭН", - отмечают в ФРУ.

По расчетам экспертов, реализация принятого комитетом предложения увеличит доходы государственного бюджета акцизного налога на ТИЭН в 2021 году на 2,6 млрд грн.

Директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский отметил, что цифры оппонентов относительно мифических потерь государственного бюджета из-за этого шага откровенно плавают.

"Мы уже видели цифры и о 1,8 млрд грн бюджетных потерь, и о 2,3 млрд грн, теперь уже - 3 млрд. При таких темпах завтра дойдет до 10 млрд грн. Эта "цифровая вакханалия" показывает лишь одно - реальных расчетов у тех, кто "разгоняет" эту панику и измену нет вообще", - уверен Яворский.

В то же время эксперт отмечает, что в случае "шокового" сценария, если акциз будет повышен сразу в 4,2 раза - объемы легального и нелегального рынков ТИЭНов почти сравняются, и о реальных акцизных поступлениях можно будет забыть.

Напомним, на прошлой неделе члены профильного парламентского Комитета в рамках рассмотрения законопроекта 4278 поддержали повышение ставки акцизного налога на ТИЭН в 2021 году на 200% от действующей в 2020 году и последующее ежегодное повышение 30% в 2022-2025 годах. Это позволит уравнять ставки акцизного налога на ТИЭН в 2025 году со ставкой акцизного налога на обычные сигареты постепенно. Как писало РБК-Украина, в Американской торговой палате ранее также призвали к постепенному повышению акцизов на ТИЭНы, предупредив: потери госбюджета будут в случае шокового (сразу в 4,2 раза), а не постепенного повышения акциза, будут больше. В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины тоже поддерживают более постепенный вариант повышения акциза. "Чтобы предотвратить рост уровня нелегального рынка ТИЭН, избежанию потерь государственного бюджета и ухудшению экономической ситуации призываем народных депутатов к отмене "налогового террора" путем принятия соответствующего законопроекта, которым предлагается постепенное повышение ставки акциза на ТИЭН вместо резкого повышения сразу в 4,2 раза", - заявили в Совете предпринимателей Кабмине.