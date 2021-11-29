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Посол Германии рассказала, сколько еще не будет работать "Северный поток-2"

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Посол Германии рассказала, сколько еще не будет работать &quot;Северный поток-2&quot;
Немецкий федеральный регулятор отложил сертификацию "Северного потока-2. Фото: ua-energy.org

Российский газопровод "Северный поток-2" не будет работать еще полгода.

Предложение Украины Евросоюзу о дополнительном транзите газа объемом 55 млрд кубометров по специальным условиям может быть реализовано, если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, поскольку "Северный поток-2" еще точно полгода не будет работать, сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен агентству "Интерфакс-Украина".

"Это было хорошее предложение Украины. Если вы внимательно посмотрите, то речь идет только о дополнительных объемах газа. Это не так легко, как мы думаем, потому что газ находится в России, а не в Украине, пункт передачи газа – на вашей восточной границе. Предложение интересное. Потому что "Северный поток 2" еще точно полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать – это хорошее предложение, и я могу представить себе, что оно будет реализовано", - сказала Фельдхузен в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время посол отметила, что немецкий федеральный регулятор отложил сертификацию "Северного потока 2" как независимого оператора по транспортировке газа, поскольку понял, что сначала нужно сделать анбандлинг, и без этого не следует работать дальше.

"Эта институция - Bundesnetzagentur - действует исключительно по законам Германии и европейским законам. Они видели, что нужно сделать анбандлинг сначала. Я думаю, что они поняли, что без этого не следует работать дальше", - пояснила она.

Фельдхузен подчеркнула, что это не было шагом со стороны Германии в ответ на шантаж России.

"Нет, совсем нет. Мы все думаем, что у России есть интерес получить сертификацию быстрее, а не позже. Однако сейчас это точно не будет быстрее. Если они не сделают анбандлинг, то и сертификации не будет. В Bundesnetzagentur работают бюрократы, и если нет условий для сертификации, то ее и не будет. Россия знает об этом. То, что у нас есть проблема с поставкой энергии сейчас - это другой вызов, мы над этим все работаем, не только Германия, но и другие страны. Но я думаю, что тот факт, что Bundesnetzagentur остановил сертификацию, не имеет связи с этим кризисом", - рассказала она.

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По словам Фельдхузен, первая причина для высоких цен на газ – это тот факт, что на европейском рынке мало газа.

"Нидерланды, Норвегия поставляют меньше газа. Мы знали об этом. Плохим сюрпризом было то, что сжиженный газ уходит полностью в Азию, потому что там более высокие цены. То есть это коммерческое решение. Россия поставляет газ, пока что в рамках соглашений. Если смотреть на годовые или месячные объемы, они в ноябре поставляли даже больше, чем раньше. Мы за этим очень внимательно наблюдаем, но пока что эти естественные причины больше влияют на цену газа",- добавила дипломат.

Фельдхузен заверила, что в случае использования Россией газа как оружия Германия будет принимать соответствующие меры.

"Мы внимательно наблюдаем за ситуацией, и в случае использования Россией газа как оружия будем принимать соответствующие меры", - сообщила посол.

Немецкое Федеральное сетевое агентство временно приостановило сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG). Процедура сертификации будет прекращена, пока основные активы и кадровые ресурсы не передадут дочерней компании, и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить правильность заполнения повторно поданной дочерней компанией документации как нового заявителя.

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