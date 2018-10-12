После выходных Нацбанк порадовал курсом валют

Доллар подешевел на 6 коп., евро - на 7 коп. Фото: minfin.com.ua

Национальный банк Украины на 16 октября установил курс доллара на уровне 27,92 грн. Это на 6 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 7 коп. Стоит 32,32 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,97 грн, продают по 28,03 грн.

За евро предлагают 32,33 грн. Продают по 32,40 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

В течение последнего квартала курс доллара вырастет с 28 грн. до 32 грн до конца года. Ставки по инвалютному вкладам стабильны, а гривневые продолжают расти. Такую ситуацию на рынке валют предполагает старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.