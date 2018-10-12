После выходных Нацбанк порадовал курсом валют

Национальный банк Украины на 16 октября установил курс доллара на уровне 27,92 грн. Это на 6 коп. меньше, чем было перед выходными.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 7 коп. Стоит 32,32 грн.
Курс российского рубля - 40 коп.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине массово закрывают банковские отделения
В обменниках доллар покупают по 27,97 грн, продают по 28,03 грн.
За евро предлагают 32,33 грн. Продают по 32,40 грн.
Российский рубль скупают и продают по 41 коп.
В течение последнего квартала курс доллара вырастет с 28 грн. до 32 грн до конца года. Ставки по инвалютному вкладам стабильны, а гривневые продолжают расти. Такую ситуацию на рынке валют предполагает старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.
Комментарии