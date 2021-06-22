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вторник, 22 июня 2021 11:42

После остановки блоков АЭС цена электроэнергии прыгнула на 20%

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Цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" 21 июня выросла до 1569 грн за МВт*ч. Это на 20% больше, чем в первой половине июня и почти на 70% больше, чем средняя цена за май. В период 22:00-24:00 на "рынке на сутки вперед" наблюдался дефицит электроэнергии, что привело к стремительному росту цены в эти часы до 2656 грн за МВт*ч.

Об этом сообщается на сайте государственного "Оператора рынка".

 

13 июня в холодный резерв был остановлен блок №4 Запорожской АЭС мощностью 1000 МВт, а в пятницу 18 июня состоялась аварийная остановка блока №2 Хмельницкой АЭС. После восстановления работы ХАЭС-2 цена электроэнергии на вторник, 22 июня снизилась до 1339 грн за МВт-ч, но это все равно в полтора раза дороже майской цены.

В начале июня в Украине возник дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед" в 22:00.

1 июня в Минэнерго состоялось совещание под руководством министра Германа Галущенко, по результатам которого министерство обратилось с письмом к НКРЭКУ с предложением, в частности, ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на РДН.

Ранее с этой инициативой выступал холдинг ДТЭК Рината Ахметова и народный депутат Людмила Буймистер, которую СМИ называют среди самых активных лоббистов энергетических интересов ДТЭК.

В мае Украина по инициативе Минэнерго временно до 1 октября запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Перед этим с заявлением об ограничении импорта э/э из этих стран к правительству обратилась ДТЭК.

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Дата
22
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