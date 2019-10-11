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пятница, 11 октября 2019 10:42

Посчитали, сколько украинцы тратят на коммуналку

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Украинцы тратят 38% совокупного дохода семьи на коммуналку в отопительный сезон, свидетельствует исследование Research&Branding Group

"На продукты, сигареты и алкоголь идет более 50% совокупного дохода. На все остальное с октября по апрель остается 10-11%. Поэтому видим задолженность за потребленные коммунальные услуги", - написал в Facebook глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Автор: Research&Branding Group
  Украинцы хотят тратить на коммуналку не более 16% от доходов семьи.
Украинцы хотят тратить на коммуналку не более 16% от доходов семьи.

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По его словам, это будет сдерживать рост цен в стране, поскольку спрос остается низким.

"Люди хотят платить не более 16% от собственных доходов на содержание квартиры или дома", - подытожил Дорошенко.

В этом сезоне субсидианты смогут самостоятельно выбрать банк, где будут получать деньги на оплату коммунальных. Ранее помощь забирали исключительно в отделениях Ощадбанка и Укрпочты.

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11
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