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четверг, 26 ноября 2020 10:14

Помощь бизнесу: на что тратят средства кредитов "5-7-9"

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Помощь бизнесу: на что тратят средства кредитов &quot;5-7-9&quot;
Всего выдали 5813 кредитов на общую сумму 13,5 млрд грн. Фото: unsplash

За предыдущую неделю к программе "Доступные кредиты 5-7-9" присоединились 222 новых предпринимателя, с которыми подписали договора на сумму 324 млн. грн.

Всего выдали 5813 кредитов на общую сумму 13,5 млрд грн, сообщают в Минэкономики.

"С каждым днем ​​количество предпринимателей, которые подписывают соглашения за "5-7-9", становится больше. Это свидетельствует о том, что даже в условиях мировой экономической неопределенности и логического спада в планировании кредитных обязательств, спрос на программу остается", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По его словам, за третий квартал 2020 года объем предоставленных по программе доступных кредитов увеличился почти в 10 раз. 1 июля он составлял 1 млрд грн, а 1 октября - 9,9 млрд грн. Количество подписанных договоров возросло в 4 раза с 1033 до 4127 за аналогичный период.

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Сегодня распределение по направлениям кредитования выглядит так:

- Инвестиционные кредиты под 5-7-9% - 2552, то есть 44%.

Это профинансированные новые проекты по приобретению или модернизации различной техники и оборудования, нежилой недвижимости, строительства или ремонта помещений, где осуществляется бизнес. По этому направлению финансируют развитие франчайзинговых проектов с возможностью профинансировать оборотный капитал до 25% в рамках инвестиционного проекта.

- Кредиты на рефинансирование под 0% - 2259, 39%.

Это рефинансированные кредиты, которые были ранее выданные в разных банках. До 31 марта 2021 года такие кредиты будут стоить 0%.

- Кредиты на пополнение оборотного капитала под 3% - 787, 14%.

Краткосрочные кредиты на текущие потребности бизнеса - аренда, закупка сырья, зарплата, обслуживание техники и оборудования и др.

- Другие виды кредитов по программе - 3%.

Отмечается, что доля компаний, которые планировали брать банковские кредиты, уменьшается, что понятно в свете ситуации с карантином и не дает возможности предсказать стабильность ведения бизнеса.

В Украине с 1 февраля 2020 года стартовала программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление 3 возможных ставок - 5%, 7% или 9% - будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности.

Программа не подходит для новых бизнесов и стартапов. По словам министра финансов Сергея Марченко, для получения этого кредита нужно доказать, что человек способен его вернуть. У него должны быть кредитная история и залог.

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