Помидоры взлетели в цене

Предыдущие годы помидоры в июле традиционно дешевели. Фото: Depositphotos

С начала недели помидоры рекордно подорожали. Красные тепличные в опте выросли в цене до 24-30 грн/кг. Розовые и желтые сорта - 38-40 грн/кг.

Грунтовые помидоры, которые фермеры начали собирать на Юге Украины, в опте стоят 15-17 грн/кг. Это 2,5-3 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года, пишет "Інфо-Шувар".

"Цены выросли из-за погодных катаклизмов. Хозяйства Закарпатья потеряли часть урожая из-за массового подтопления теплиц. На Юге сезон сбора томата задерживается, а постоянные перепады погоды отрицательно влияют на урожайность", - говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

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По ее словам, площади под грунтовым томатом также сократились.

Предыдущие годы помидоры в июле традиционно дешевели. Самые низкие цены были в первой половине августа.

За первые полгода 2019-го в Украину завезли 55 тыс. т помидоров. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2018-го. За границу Украина продала менее 1 тыс. т помидоров. Это в 3 раза меньше, чем в прошлом году.