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пятница, 02 марта 2018 16:19

Польша начала экстренные поставки газа в Украину

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Польша начала экстренные поставки газа в Украину
В польской компании сообщили, что контракт действует до конца марта 2018 года. Объем газа составляет более 60 млн кубометров. Фото: Delo.ua

НАК "Нафтогаз" и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт на срочную поставку газа. Из-за отказа российского Газпрома поставлять голубое топливо в Украину.

В польской компании сообщили, что контракт действует до конца марта 2018 года. Объем газа составляет более 60 млн кубометров. Поставки начались в 6 утра 2 марта через узел Германовице, который соединяет польскую транспортную систему с украинской, пишет tsn.ua.

"Благодаря партнерам из Польши, Москве не удалось использовать газ как политическое оружие против Украины. Надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих государств-членов обратят внимание на эту ситуацию, прежде чем принимать окончательное решение по Nord Stream 2", - подчеркнул глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Глава правления PGNiG Петр Возняк отметил, что одобряет энергетическую солидарность и хорошее сотрудничество с соседними странами.

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"Мы готовы увеличить объемы поставок или продлить срок действия контракта с Нафтогазом в зависимости от потребностей украинского рынка", - прокомментировал он.

В польской компании заявили, что способны обеспечить стабильное и надежное снабжение газа как с собственной добычи, так и из-за поставок газа из Катара и США.

В то же время в ПАО "Укртрансгаз" сообщили, что ситуация по обеспечению Газпромом давления на входе в ГТС Украины остается критической. Давление в магистральных газопроводах на ГИС "Суджа" составляет 50,9 кгс/см2 несмотря на контрактные обязательства в 60-65 кгс/см2.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме $ 4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром уплатить $ 2,56 млрд в пользу Нафтогаза.

Взамен Газпром вернул предоплату Нафтогаза за мартовские поставки газа. В российской компании заявили, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз" осуществляться не будут.

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02
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