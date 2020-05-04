Польша хочет прекратить газовый шантаж России

Польша построит новый газопровод в обход РФ. Фото: pixabay.com

Президент Анджей Дуда заявил, что Польша начала строительство газопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сайт Дуды.

По информации польского президента, проект уже получил все необходимые разрешения в Польше и Дании.

"Если мы говорим о полной диверсификации поставок газа в Польшу, если мы говорим о полной независимости Польши как получателя от России, то это является вехой на пути к такой независимости", - заявил он.

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Открытие газопровода запланировано на 1 октября 2022 года, его пропускная способность составит 10 млрд кубометров газа в год.

Данный проект - часть важного сотрудничества в рамках "Триморья", отметил Дуда.

"Мы строим газовые хабы, которые также позволят поставлять газ в соседние страны - те, которые сейчас совместно с нами создают, реализуют проект "Триморья", включая Украину", - подчеркнул президент Польши.

Таким образом, Польша выступит одним из гарантов энергетической безопасности Украины от России, которая годами подвергается газовому шантажу со стороны России.

В январе-апреле 2020-го транзит газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.