Транзит российского газа по территории Украины существенно сократился

В апреле транзит газа из России по территории Украины составил 4,4 млрд куб. м. Фото: facebook.com/tsoua2020

В январе-апреле 2020-го транзит газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Транзит газа за 4 месяца этого года составил 15,5 млрд куб. м, передала пресс-служба Оператора ГТС Украины.

В то же время мощности для транзита российского газа, независимо от фактических поставок, Газпром оплатил полностью в соответствии с контрактом.

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Так, в апреле транзит газа из России по территории Украины составил 4,4 млрд куб. м. Это на 1% меньше, чем в марте 2020-го. Также на 46% меньше по сравнению с апрелем 2019-го.

Оператор ГТС Украины в апреле транспортировал тестовые объемы газа из Словакии в Польшу на заказ международного трейдера.

Новый контракт о транзите газа в Европу Украина и Россия подписали 30 декабря 2019-го. Договорились о транзите на 5 лет. Газпром обязан прокачать через Украину не менее 65 млрд куб. м в первый год и 40 млрд куб. м - следующие 4 года.