Половина украинцев готова отказаться от наличных

Все больше украинцев предпочитают наличные. Фото: pexels.com

49% украинцев готовы полностью отказаться от наличных в будущем.

Каждый третий готов сделать это в течение ближайших двух лет, говорится в исследовании Mastercard, сообщает "Економічна правда".

52% украинцев учитывают возможность безналичной оплаты при выборе торговой точки. 8% опрошенных избегают магазинов, где нет возможности рассчитаться карточкой.

61% украинцев хотел бы видеть больше возможностей для безналичных расчетов на рынках, 47% - в киосках и небольших магазинах, в общественном транспорте - 38%, а также в парикмахерских и салонах красоты.

60% опрошенных пользователей сказали, что стали делать покупки онлайн гораздо чаще с началом пандемии. 45% делают заказ онлайн регулярно несколько раз в месяц.

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39% украинцев хотели бы в будущем платить с помощью сканирования QR-кода смартфоном. 16% хотели бы платить криптовалютой, и 13% - с помощью разумной бытовой техники.

С 3 июня в странах Евросоюза начали действовать новые правила ввоза и вывоза наличных. Все въезжающие на территорию ЕС или выезжают из нее, обязаны заполнить декларацию о наличных на сумму € 10 тыс. и более. Таможенные органы имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства, а также задерживать незадекларированную наличность.